Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявления кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска о готовности сотрудничать друг с другом и высказался о перспективах их политического тандема.

Ранее Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску. Речь идет о должности советника либо портфеле министра. Трамп отметил, что это будет зависеть от готовности предпринимателя перейти на государственную службу. В ответ Маск заявил, что «готов служить» в кабинете политика.

Трамп и Маск симпатизируют друг другу, отметил Блохин. Он напомнил, как после покупки Twitter предприниматель разблокировал аккаунт экс-президента в соцсети, которая в настоящее время носит название «X».

Разблокировав аккаунт Трампа, Маск помог ему становиться популярнее. В США существует «стена» из либеральных продемократических СМИ, а, используя сейчас соцсеть X, Трамп минует этот «фаервол» и доносит свою правду непосредственно до простых американцев. Поэтому очевидно, что у них есть определенные точки соприкосновения. Тем более у каждого кандидата в президенты США есть свои «любимчики» из мира бизнеса. У Трампа это Маск, а у демократов это, например, Билл Гейтс, Джордж Сорос или Марк Цукерберг. Для американских политиков нет ничего зазорного в том, чтобы иметь финансового донора. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт подчеркнул, что представители Демократической партии США оказывают давление на Маска.

«Можно вспомнить, как демократы стали «наезжать» на Маска, когда тот отказался поставлять свои путники Starlink Украине. Это говорит о том, что при президенте-демократе у него не будет серьезных перспектив. При этом возможности самого Маска практически не ограничены - его состояние в 230 млрд долларов можно сравнить с ВВП какой-нибудь страны в Латинской Америке или где-нибудь еще. Однако сейчас в США возможностям Маска мешают реализоваться на политическом уровне», - сказал Блохин.

Позиции Маска и Трампа по ряду ключевых геополитических вопросов, таких как отношения США с Россией или Украиной, во многом схожи, отметил политолог. Однако, по его словам, в случае победы Трампа на выборах и его сотрудничества с Маском бизнесмен не будет заниматься вопросами, связанными с политической борьбой.

«Маску просто нужен «свой человек» в Белом доме, чтобы никто ему не мешал и не сковывал при реализации его масштабных бизнес-проектов. И таким человеком для него может стать Трамп. Полагаю, ему могут дать номинальную должность, но всерьез он не будет заниматься консультированием Трампа», - заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что члены Демократической партии устроили госпереворот, вынудив главу страны Джо Байдена отказаться от участия в выборах.