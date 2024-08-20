Парламент Пакистана столкнулся с нашествием крыс

Здание парламента Пакистана заполонили крысы. На борьбу с этой напастью власти выделили 1,2 миллиона рупий (4,3 тысячи долларов).

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Данная сумма, как передают местные СМИ, будет потрачена, в первую очередь, на покупку специально обученных кошек, которые являются естественными врагами грызунов. Предполагается, что охота поможет снизить поголовье крыс.

Однако доверять только охотничьим инстинктам кошек власти не собираются. Здание парламента будет обработано спецсредствами (для этого привлекут частные компании), в помещениях будут установлены ловушки и сетки для предотвращения проникновения крыс в уязвимые зоны.

Как передает Pakistan Observer, грызуны в последнее время серьезно осложнили работу парламента, они портят документы (уже были уничтожены несколько важных бумаг), перегрызают провода компьютеров, несколько депутатов даже пострадали от укусов крыс.