СМИ: заявления Туска по «Северным потокам» ошеломили немецких политиков

Немецкие политики ошеломлены заявлением премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес Германии из-за расследования подрывов российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Туск обрушился с критикой на ФРГ после сообщения, что газопроводы РФ взорвала группа граждан Украины при поддержке Польши. В частности, он потребовал от Берлина «извиниться и замолчать».

Премьер Польши ответил на обвинения Германии по делу «Северных потоков»

Согласно информации WSJ, это заявление Туска ошеломило немецких политиков, но они решили не отвечать на него, чтобы избежать разрастания конфликта. Кроме того в Берлине объяснили свое решение промолчать тем, что они должны «думать о поддержке Киева», а не о претензиях партнеров по НАТО.