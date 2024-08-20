Пока вы не уснули: смысл вбросов про «Cевпотоки» и остановка продвижения ВСУ в Судже

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия выразила протест временному поверенному США

Временную поверенную в делах США в России Джули Фишер вызвали в МИД РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, ей заявили протест в связи с действиями американских журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область.

В ведомстве отметили, что репортеры перешли российскую границу «для пропагандистского освещения преступлений киевского режима».

Читать новость полностью

Путин назвал новые подробности о теракте в Беслане

Устроившие теракт в Беслане в 2004 году боевики получали поддержку из-за границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями Беслана.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую», — заявил Путин.

Читать новость полностью

Следствие не стало возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова

© Пресс-служба Минобороны РФ

Следственный комитет России не стал проводить проверку по факту фальсификации доказательств при расследовании уголовного дела в отношении генерала Ивана Попова. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского сообщает ТАСС.

«Следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи», — сказал Буйновский.

Читать новость полностью

Европа выполнила цель по закупкам газа досрочно

Подземные европейские хранилища газа заполнены почти на 90 процентов, то есть цель, которая была поставлена к 1 ноября, выполнена почти на 2,5 месяца раньше срока. Об этом со ссылкой на данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает РИА Новости.

В отдельных странах заполненность хранилищ уже выше этого уровня. В частности, польский оператор Gas Storage Poland сообщил достигнутой отметке в 95 процентов.

Читать новость полностью

Умерла старейшая женщина в мире

© Соцсети

Испанка Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшей жительницей планеты, умерла в Каталонии в возрасте 117 лет. Об этом ее семья сообщила в соцсети X.

Мария Браньяс пережила пандемию испанского гриппа 1918 года, две мировые войны, гражданскую войну в Испании, а также коронавирус, которым она заразилась в 2020 году вскоре после своего 113-летия. Тогда испанка выздоровела за несколько дней.

Читать новость полностью

Российские военные остановили продвижение ВСУ в Судже

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается», — заявил он.

Читать новость полностью

Зафиксировано стремительное охлаждение Атлантического океана

Атлантический океан охлаждается с рекордной скоростью после более чем года рекордно высоких температур мирового океана.

Известно, что за последние три месяца переход от жарких температур к прохладным в экваториальной части Атлантического океана произошел с рекордной скоростью, сообщает портал NewScientist.

Читать новость полностью

Захарова объяснила смысл вбросов про «Cеверные потоки»

Вбросы о взорвавших газопроводы «Северные потоки» «любителях» необходимы для снятия ответственности с истинных заказчиков и бенефициаров подрыва. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Россия Мария Захарова.

«Вбросы, которые мы видим через западные СМИ о том, что якобы «Северный поток» взорвали любители-дайверы и так далее, нужны только для одного — чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков», — сказала она.

Читать новость полностью

В Wildberries прокомментировали планы Бакальчука зарегистрировать знак «ВБ»

В пресс-службе Wildberries прокомментировали RT информацию о том, что Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ».

«О планах Владислава Бакальчука зарегистрировать товарный знак стало известно от СМИ. Инициалы В.С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию «Вайлдберриз» либо производным от него. Вопросы юридических последствий — в компетенции юристов, специализирующихся в этой области законодательства», — подчеркнули в компании.

Читать новость полностью

Названа дата начала продаж нового кроссовера Jetour

© Jetour

Китайский автомобильный бренд Jetour начнет продажи кроссоверов Shanhai L6 25 августа. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина, ширина и высота Shanhai L6 составляют 4630 мм, 1910 мм и 1684 мм соответственно. Колесная база – 2720 мм. Заявленная снаряженная масса составляет 1756 кг.

Читать новость полностью