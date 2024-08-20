Украина срочно запросила у НАТО экскаваторы

Украина направила НАТО срочный запрос, касающийся поставок тяжелой инженерной и санитарной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координационный центр альянса по реагированию на кризисы.

По данным агентства, Украина запросила через кризисный центр НАТО 17 гусеничных и десять колесных тяжелых экскаваторов, а также 30 тягачей с тралами для грузов весом до ста тонн. Кроме того, Киев попросил поставить 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин.

Координационный центр НАТО уведомил страны альянса о запросе Украины. В центре заявили, что техника «срочно требуется для разбора завалов».

Ранее Украина уже запрашивала через центр бульдозеры, автокраны, экскаваторы, 20-тонные грузовики, различные фургоны-внедорожники и надувные моторные лодки. Также были запрошены тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз разных лекарств.