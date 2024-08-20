Трамп расстроил республиканцев своей «нерешительностью»

Сенаторы-республиканцы обеспокоены слабой реакцией кандидата в президенты США Дональда Трампа на усиление позиций его соперницы, действующего вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает The Hill.

По данным The Hill, сенаторы опасаются, что Трамп может упустить шансы вернуть республиканцам большинство в Сенате. По их мнению, Трамп действует слишком нерешительно.

Ранее Харрис сократила отрыв от Трампа в республиканских сенаторских округах - Огайо и Флориде. Кроме того, опросы показали ее выход вперед в других штатах, где у республиканцев есть шанс получить места, - в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Как отмечает The Hill, даже сенаторы-союзники Трампа начали призывать его умерить свое «шоуменское» поведение на предвыборных митингах и сосредоточиться на колеблющихся избирателях. Один из сенаторов заявил, что «Трамп-президент» способен победить на этих выборах, но «Трамп-провокатор» может проиграть.

Стратег Республиканской партии Рон Бонджин заявил, что личные нападки на Харрис обеспечивают Трампу «отличную реакцию толпы», но они не привлекают на его сторону независимых избирателей - в основном, женщин.

Республиканцам нужно получить всего два дополнительных места в Сенате, чтобы получить большинство, даже если Трамп проиграет президентские выборы. Однако в последние недели в колеблющихся штатах выросла поддержка Харрис молодыми избирателями и избирателями из числа меньшинств.