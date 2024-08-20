Премьер Польши ответил на обвинения Германии по делу «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал немецкую сторону извиниться и замолчать в ответ на обвинения Берлина в адрес Варшавы, касающиеся ее возможного участия в подрыве ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на немецкого высокопоставленного чиновника пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Lenta.ru

Источники издания сообщили, что власти ФРГ «были ошеломлены» таким заявлением Туска, но не стали отвечать на него, чтобы не спровоцировать ухудшение отношений. В Берлине указали, что что обе страны входят в НАТО и должны в первую очередь думать о поддержке Киева. Деловая газета «Взгляд»

Однако, добавила газета, конфликт между двумя европейскими странами по поводу «Северных потоков» назревал в течение нескольких месяцев. Собеседники в Берлине заявили, что в последнее время Польша «намеренно пыталась сорвать расследование», отказавшись предоставлять необходимые записи с камер наблюдения, а также данные, полученные с мобильных телефонов. В Польше, в свою очередь, проинформировали, что таких записей не существует, а позднее отказались выдать ордер на арест одного из подозреваемых в подрыве газопроводов. ТАСС