Экс-президент Польши пожаловался на необходимость работать

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил в эфире портала Gazeta.pl, что его пенсия очень низкая. В этой связи, как указал экс-лидер страны, он вынужден работать неполный рабочий день.

По словам Квасьневского, «это не те суммы, которых может быть достаточно» при наличии большой семьи. Как уточнил экс-президент, он получает пенсию в размере примерно 12 тысяч злотых (около 277 780 рублей). Напомним, что Александр Квасьневский был президентом Польши в период с 1995-го по 2005 год. Ранее другой бывший президент Польши Лех Валенса также указывал на отсутствие достойной пенсии и необходимость зарабатывать деньги.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков НПФ «Достойное будущее» сообщили, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за I квартал 2024 года выплатили россиянам 39 млрд рублей. Данный уровень соответствует аналогичным показателям прошлого года. Рост составил 5%.

Большая часть выплат НПФ — 66% — средства в рамках негосударственного пенсионного обеспечения: с января по март этого года россияне получили негосударственные пенсии в объеме 25,8 млрд рублей.