«Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты: фото

Яхта Bayesian с миллиардерами на борту затонула у берегов Сицилии. Одним из пропавших без вести в результате крушения стал «Британский Билл Гейтс» мультимиллионер Майк Линч. Вместе с ним исчезла его 18-летняя дочь, которая также была на борту. Об этом сообщает Газета.Ru.

Всего в момент ЧП на яхте находились 22 человека. Спасти удалось 15 пассажиров, шесть человек числятся пропавшими без вести, еще один скончался.

Местные власти считают, что причиной катастрофы Bayesian мог стать ураган, который обрушился на побережье острова незадолго до ЧП. Сейчас судно находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны и спасатели.

Кадры с места крушения яхты миллиардеров — в галерее «Рамблера».