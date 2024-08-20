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«Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты: фото

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Мультимиллионер Майк Линч
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Мультимиллионер Майк Линч 
© Zuma/TACC
Водолазы на месте крушения яхты Bayesian
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Водолазы на месте крушения яхты Bayesian 
© Zuma/TACC
Яхта Bayesian
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Яхта Bayesian 
© Zuma/TACC
Яхта Bayesian
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Яхта Bayesian 
© Zuma/TACC

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Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian
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Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian 
© Zuma/TACC
Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian
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Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian 
© Zuma/TACC
Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian
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Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian 
© Zuma/TACC
Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian
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Работа спасательных служб на месте крушения яхты Bayesian 
© EPA/TACC
Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian
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Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian 
© EPA/TACC

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Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian
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Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian 
© EPA/TACC
Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian
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Поисково-спасательная операция в районе крушения парусного судна Bayasian 
© EPA/TACC
Британская парусная яхта Bayesian потерпела крушение у берегов Сицилии
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Британская парусная яхта Bayesian потерпела крушение у берегов Сицилии 
© EPA/TACC

Яхта Bayesian с миллиардерами на борту затонула у берегов Сицилии. Одним из пропавших без вести в результате крушения стал «Британский Билл Гейтс» мультимиллионер Майк Линч. Вместе с ним исчезла его 18-летняя дочь, которая также была на борту. Об этом сообщает Газета.Ru.

Всего в момент ЧП на яхте находились 22 человека. Спасти удалось 15 пассажиров, шесть человек числятся пропавшими без вести, еще один скончался.

Местные власти считают, что причиной катастрофы Bayesian мог стать ураган, который обрушился на побережье острова незадолго до ЧП. Сейчас судно находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны и спасатели.

Кадры с места крушения яхты миллиардеров — в галерее «Рамблера».

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Майк Линч