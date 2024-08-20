CBC: консерваторы в Канаде по ошибке выдали истребители России за канадские

Консервативная партия Канады по ошибке показала кадры с российскими истребителями в рекламном ролике, посвященном выступлению ее лидера Пьера Пуальевра. RT на русском

«В видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся «защищать наш дом и родину». Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Представитель консерваторов Сара Фишер заявила CBC News, что фрагменты ролика с российскими истребителями - «это человеческая ошибка при выборе стоковых видеокадров». ТАСС