Евросоюз пошел на снижение таможенных пошлин на китайские электроавтомобили, которые массово импортируются в ЕС и отнимают все большую долю рынка у европейских автоконцернов. Таким образом Брюссель, сталкивающийся с возрастающими экономическими проблемами, посылает Пекину сигнал о готовности отказаться от разгорающейся между "единой Европой" и КНР полномасштабной торговой войны.

Впрочем, примирительная уступка со стороны Еврокомиссии по принципиальному для Китая вопросу - экспорту электрокаров - состоялась лишь после жесткой реакции властей КНР на ранее анонсированные европейцами намерения задрать тарифы на китайские авто до 37,6 процентов. Эти фактически запретительные пошлины Брюссель объяснял якобы получением китайскими автопроизводителями государственных субсидий, что ставило их европейских конкурентов в заведомо проигрышное положение.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) в 2023 году из Китая в ЕС было поставлено почти 440 тысяч электрокаров на 10 миллиардов евро, тогда как в обратном направлении отправились лишь 11 тысяч произведенных в Европе машин на электрической тяге менее, чем на 850 миллионов евро. При этом занимаемая в Европе доля рынка произведенными в Поднебесной электроавтомобилями за последние три года взлетела с 3 до более, чем 20 процентов. Это обстоятельство и натолкнуло Брюссель на мысль о необходимости ограничить импорт конкурентной китайской продукции банальным путем - резким повышением таможенных тарифов. Кроме того, под прицел еврочиновников попали и другие наводнившие европейский рынок высокотехнологичные китайские товары, в числе которых оказались солнечные батареи и ветряные турбины.

В ответ Китай, категорически отвергший претензии в нечестной конкуренции, инициировал разбирательство против ЕС во Всемирной Торговой Организации. Кроме того, в качестве "зеркального ответа" в начале текущего года Пекин начал собственное антидемпинговое расследование в отношении целого ряда импортируемых в КНР из ЕС товаров, включая бренди. Ввиду того, что 99 процентов этого премиального спиртного напитка закупается китайскими компаниями во Франции на сумму почти в 2 миллиарда евро, реакция не заставила себя ждать. Ведущие европейские производители спиртных напитков, прежде всего французские Martell, Remy Martin и Societe Jas Hennessy & Co, опасавшиеся потери необъятного и крайне прибыльного для них китайского рынка, немедленно начали лоббировать евробюрократов в пользу отказа от эскалации торговых отношений с КНР.

Похоже, что расчеты китайской стороны по комбинированному принуждению ЕС к отказу от углубления торгового противостояния - международно-правовые шаги и угроза ответных ограничительных мер - полностью оправдались. Как сообщило в минувший вторник издание Εuractiv, 20 августа Еврокомиссия объявила о незначительном, но весьма показательном снижении таможенных пошлин на китайские "автоэлектрички". Так, действующие тарифы на ввод электрокаров компании BYD были снижены 17.4% to 17%, Geely с 19.9% to 19.3%, а SAIC с - 37.6% to 36.3%.

При этом весьма любопытно, что произведенная в Китае автопродукция компании Tesla американского предпринимателя Илона Маска, которому прочат важную роль в Белом доме в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, получила индивидуальные преференции со стороны Брюсселя. В частности, импортируемые в ЕС из КНР электроавтомобили Tesla, которые с 2020 года производятся в Шанхае, будут облагаться всего лишь 9-процентной пошлиной.

Как отмечает в этой связи издание Politico, регулярно критикующий внешнюю и внутреннею политику Евросоюза американец Илон Маск умудрился получить более выгодные условия экспорта автомобилей Tesla из Китая в ЕС, не только по сравнению с китайскими автобрендами, но и европейскими компаниями. Так, тот же немецкий концерн Volkswagen, который производит совместно с китайским партнером JAC электрокары вынужден будет платить ввозную пошлину в 21 процент.

Ожидается, что предложенные Еврокомиссией новые более низкие таможенные тарифы на китайские авто будут утверждены странами-членами ЕС к 30 октября. С тем, чтобы европейцам думалось быстрее Пекин на днях начал новое антидемпинговое расследование на этот раз в отношении импорта молочной продукции из Евросоюза. В рамках расследования в отношении европейских молочных продуктов, начатого по просьбе китайских промышленников, будут рассмотрены 20 программ субсидий ЕС своим производителям, говорится в опубликованном 21 августа заявлении министерства торговли Китая. Ожидается, что расследование будет завершено в течение года, но может быть и продлено еще на шесть месяцев "при особых обстоятельствах".