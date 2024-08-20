Обзор иноСМИ: «блеф» Израиля и «фатальная» угроза для ВСУ

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«Ближний Восток становится непригодным для жизни»

В последний год внимание всего мира было приковано к Израилю и сектору Газа. Война, начавшаяся в октябре 2023 года, стала катастрофой для региона. Но теперь конфликт затмевается другим кризисом, охватившим Ближний Восток - сильной жарой и нехваткой воды, пишет Foreign Policy. Издание подчеркивает, что изменение климата постепенно делает Ближний Восток непригодным для проживания.

Это лето выдалось особенно суровым для региона, а последствия экстремальной жары распространяются на остальной мир, предупреждает FP. В конце июня в районе главной мечети Мекки была зафиксирована температура более чем в 50 градусов. Во время паломничества в Мекку погибли более 1300 человек. Всемирный банк подсчитал, что к 2050 году дефицит воды приведет к сокращению ВВП региона на 14 процентов. В отчете ЮНИСЕФ говорится, что к 2025 году в Египте может закончиться пресная вода. Foreign Policy подчеркивает, что все это грозит миграционным кризисом: люди адаптируются к жаре и дефициту воды, мигрируя в места с более низкой температурой. По оценке Всемирного банка, к 2050 году из-за климатического кризиса в Северной Африке будут перемещены около 19 миллионов человек - примерно девять процентов населения. Ожидается, что большинство из них отправятся в Европу.

The Times рассказала о «фатальной» угрозе для ВСУ

Автор The Times Майкл Эванс заявил, что атаки на Курскую область могут обернуться для ВСУ огромными потерями. Москва сейчас находится в полной боевой готовности и вряд ли позволит украинским военным и их технике просто вернуться домой, считает автор.

Также Эванс заявил, что российские силы продолжают успешно продвигаться в районах Красноармейска и Дзержинска в ДНР - на стратегически важном направлении. ВСУ будет очень трудно перебросить туда подразделения, направленные под Курскую область. Автор статьи предупредил, что отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Украины.

В ХАМАС сочли «блефом» новый раунд переговоров с Израилем

Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар считает «блефом» новый раунд переговоров о перемирии с Израилем

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах.

По мнению Синвара, цель этого «блефа» - дать Израилю дополнительное время, чтобы ЦАХАЛ мог подготовиться и продолжить наступление в Газе. Посредники утверждают, что Синвар стремится усилить давление на Израиль, расширив конфликт за пределы Газы.

«Украинские силы в ДНР разваливаются»

ВСУ теряют свои позиции в районе Красноармейска (на Украине город называют Покровском), пишет чешский портал Forum24. Даже нападение украинских сил на Курскую область ничего не изменило, подчеркивает издание.

Forum24 отмечает, что потеря контроля над Красноармейском поставит ВСУ под угрозу в других населенных пунктах ДНР. В статье подчеркивается, что Красноармейск называют «западными воротами Донбасса». Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских баз в регионе. Издание делает вывод, что «украинский фронт в ДНР распадается». Российские силы, вероятно, создали более динамичную командную структуру, поскольку они быстрее реагируют на уязвимости Украины путем быстрого перемещения войск, подчеркивает Forum24.

Украину предложили принять в НАТО в нынешних границах

Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО могла бы принять Украину в свой состав в текущих границах страны. Об этом он

рассказал в интервью порталу Novinky.cz.

Павел ожидает, что в ближайшие годы Россия и Украина смогут договориться о мире. Соглашение может означать, что Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями, подчеркнул политик. По мнению президента Чехии, вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено тем, какие именно территории она контролирует.