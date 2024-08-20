На Украине запретили каноническую УПЦ

Во вторник, 20 августа, Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Об этом сообщили украинские СМИ.

Законопроект поддержали 265 украинских депутатах. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Приход украинской церкви в Мариуполе решил перейти в РПЦ

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В первом чтении законопроект о запрете церкви был принят Радой осенью 2023 года. В августе того же года украинский суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к УПЦ, после чего началось выселение монахов из монастыря.

Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию). В последние годы некоторым представителям духовенства УПЦ были предъявлены обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с российскими властями.