Суд в Германии оставил в силе приговор 99-летней секретарше концлагеря

Верховный суд ФРГ оставил без изменений приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала машинисткой в нацистском концлагере Штуттгоф, расположенном под польским Гданьском. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

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Процесс над Фурхнер называют одним из последних дел, которое рассматривается в связи с массовыми убийствами, реализованными национал-социалистами. В 2022 году суд в городе Итцехо назначил ей два года условного заключения. Женщину признали виновной по статье о пособничестве в убийстве 10 505 человек, а также по статье о покушении на убийство 5 человек.

Однако Фурхнер не согласилась с вердиктом, поэтому подала апелляцию, но Верховный суд отклонил ее, оставив приговор без изменений. По версии суда, женщина оказывала "психологическое содействие" убийствам, поскольку с помощью нее осуществлялась передача корреспонденции, которая поступала в лагерь, когда она работала машинисткой, то есть в период с 1943 по 1945 год.

Таким образом, как утверждало обвинение, Фурхнер помогала лицам, совершающим убийства узников концлагеря. Так как в то время женщине было примерно 18–19 лет, то ее дело рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних. При этом ее сторона защиты требовала вынести оправдательный приговор, поскольку точных доказательств вины женщины, согласно которым она якобы знала об убийствах в концлагере, не было предоставлено.

Концлагерь Штуттгоф появился в 1939 году после нападения Германии на Польшу. За время войны, до 1945 года, в нем погибли около 65 тысяч человек, всего через него прошли более 110 тысяч заключенных. Многие были расстреляны и отравлены ядовитым газом. Других намеренно оставляли без еды и без медпомощи.

Власти Германии изменили политику по уголовному преследованию бывших членов СС в 2011 году, когда рассматривалось дело бывшего охранника Собибора украинца Ивана Демьянюка, даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их участие в преступлении.

Демьянюк тогда был признан виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году более 28 тысяч евреев-заключенных "лагеря смерти" Собибор и приговорен к пяти годам заключения. Хоть его нельзя было обвинить в конкретных преступлениях, как считал суд, но его признали виновным в том, что он служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы по уничтожению".