В Германии сравнили Байдена с Гитлером

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, сравнил президента США Джо Байдена с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматель отметил, что во время выступления на съезде демократов Байден указал на проблему неонацизма в США. При этом политик сам выступает за поставки вооружений нацистским батальонам на Украине. Дотком подчеркнул, что речь действующего президента США напомнила ему речи Гитлера.

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«Почему Байден говорит как Гитлер?» — задался вопросом он.

Шмитц также обвинил Байдена в разжигании прокси-конфликта с Россией. Он подчеркнул, что действия США уже привели к гибели сотен тысяч украинцев.

Ранее Ким Дотком назвал Байдена худшим президентом США. Он отметил, что в выступлении на съезде Демократической партии политик заявил, что отдал Америке свое «лучшее», однако это «лучшее» оказалось хуже, чем у любого главы Соединенных Штатов до него.