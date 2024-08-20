Трампа окрестили «профессиональным преступником»

Конгрессвумен от демократической партии США Жасмин Крокетт назвала президента США «профессиональным преступником», напомнив о его уголовных делах, назвав республиканца «кошмаром для Америки». Ее слова с выступления на съезде Демократической партии США приводит The Hill.

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В своем выступлении Крокетт противопоставила Камалу Харрис Дональду Трампу.

«Одна из кандидаток работала в McDonald's, пока училась в колледже… Другой родился с серебряной ложкой во рту и помогал отцу в семейном бизнесе», — заявила конгрессвумен.

По ее словам, Харрис стала «профессиональным прокурором», в то время как Трамп стал «профессиональным преступником». В качестве примера она привела «34 тяжких преступления, два импичмента и одну порнозвезду», имея в виду разбирательства республиканца со Сторми Дэниэлс.

До этого Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис превосходит по некомпетентности нынешнего главу государства Джо Байдена. Кандидат в президенты США заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа произошли из-за некомпетентности нынешней администрации Вашингтона. По его мнению, этих конфликтов можно было избежать.