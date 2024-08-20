Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепропетровскую область. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

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Отмечается, что по прибытии он провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Кроме того, глава республики призвал «максимально оперативно» реализовать проект водоснабжения Николаевской области.

Находящаяся в Херсонской области Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Десятки человек стали жертвами прорыва дамбы, который также привел к экологической катастрофе. Общий ущерб от случившегося оценивается в суммы до сотен миллиардов рублей. Атака на ГЭС была осуществлена Вооруженными силами Украины, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.