Венгрия проигнорировала запрос ЕС о визовых послаблениях россиянам

Венгрия не ответила в срок на вопросы Еврокомиссии (ЕК) о якобы угрозе национальной безопасности стран Шенгенской зоны из-за упрощения выдачи виз россиянам и белорусам. Об этом сообщает портал Euractiv. Lenta.ru

Не исключено, что вопрос о послаблении могут рассмотреть на встрече министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС в Брюсселе на следующей неделе. News.ru

18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача национальных карт (фактически двухлетних виз) гражданам России и Белоруссии не создает никаких угроз безопасности странам Шенгенской зоны. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что все заявления об обратном, звучащие из уст «коллег из Северной Европы и Прибалтики, ослепленных военной пропагандой, чистая ложь». ТАСС