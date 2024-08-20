Байден пришел на съезд Демпартии спустя полчаса после его окончания

Американский президент Джо Байден опоздал на съезд Демократической партии в Чикаго. Глава государства вышел к собравшимся почти на полчаса позже запланированного времени завершения мероприятия. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

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При этом многие присутствовавшие на съезде не стали дослушивать выступление президента. Не дожидаясь окончания его речи, люди начали группами покидать арену United Center, где проходило мероприятие.

Ранее в Чикаго тысячи людей вышли на пропалестинскую демонстрацию. Она совпала с проведением съезда Демократической партии.

Протестующие подошли к арене United Center и попытались перелезть через ограждения. Они несли таблички с лозунгами против финансирования Израиля и участия США в геноциде.