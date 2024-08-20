В Грузии намерены запретить партию Саакашвили

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах. Газета.Ru

«После получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — говорится в заявлении. RT на русском

В «Грузинской мечте» уверены, что у «Национального движения» до сих пор есть покровители за рубежом. Это те силы, которые уже два года требуют от Грузии открытия «второго фронта» против РФ. ТАСС