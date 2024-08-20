Дотком назвал Байдена худшим президентом США в истории

Немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком назвал Джо Байдена худшим президентом США в истории и заявил, что Байден появляется на публике под «наркотическим коктейлем». Об этом Дотком написал в соцсети X.

© globallookpress

Дотком прокомментировал выступление Байдена на съезде Демократической партии 19 августа. В своей речи Байден, ранее отказавшийся от попытки переизбрания, поддержал выдвижение в президенты США Камалы Харрис.

Байден перечислили заслуги своей администрации, в которую Харрис входит как вице-президент. Он подчеркнул, что его команде удалось добиться укрепления НАТО и усиления поддержки Украины.