Названа причина крупного скандала между Польшей и Германией по «Северным потокам»

Побег Владимира Ц., главного подозреваемого в подрыве российских газопроводов «Северный поток» из Польши, которая использовалась в качестве логистической базы, поссорил Варшаву и Берлин.

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Об этом со ссылкой на заявления немецких правоохранителей сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

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«Некоторые немецкие следователи и политики говорят, что польские власти намеренно пытались сорвать расследование. Еще в прошлом году польские власти отказались предоставить записи видеонаблюдения яхты, которая была пришвартована в польском порту... Служба внутренней безопасности Польши ABW отвергла эти заявления и заявила, что таких записей не существует», — говорится в публикации.

Поводом для ссоры стал не только сам побег, но и «бюрократические отговорки» со стороны польских представителей, которые в конечном счете отказались выполнять арест подозреваемого по немецкому ордеру, сославшись на то, что польская разведка еще не успела рассмотреть дело.

14 августа стало известно, что немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD провели собственное расследование подрывов «Северных потоков». Журналисты узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по имени Владимир Ц. Он работал инструктором по дайвингу и на данный момент является подозреваемым в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.