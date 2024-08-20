Маск ответил на предложение Трампа поработать в правительстве

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что «готов служить», отвечая на предложение Дональда Трампа поработать в правительстве США в случае его победы на выборах. Об этом Маск написал в соцсети X.

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Ранее Трамп, кандидат в президенты США, рассказал, что в случае победы предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации. Трамп назвал Маска «очень умным и блестящим парнем».

В то же время Трамп заявил, что в случае своего избрания он рассмотрит отмену налоговой льготы в 7500 долларов на покупку электромобилей. Это решение коснулось бы и электрокаров Tesla. Трамп заявил, что «налоговые льготы и стимулы, как правило, не очень хорошая вещь».

Маск в ответ на предложение Трампа опубликовал свое изображение в образе чиновника. На картинке он стоит за трибуной «Департамента правительственной эффективности». Сокращенное название этого вымышленного департамента - DOGE - совпадает с названием криптовалюты, которую продвигал Маск.