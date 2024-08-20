Трамп обвинил демократов в госперевороте

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии устроили госпереворот, вынудив главу страны Джо Байдена отказаться от участия в выборах. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Ранее Байден отказался от возможности баллотироваться на второй срок в пользу своего вице-президента Камалы Харрис. Решение было принято на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом.

Харрис отказалась участвовать в дебатах с Трампом на площадке Fox News

«Демократы устроили первый в истории «переворот» в Америке. Мошеннику Джо Байдену сказали: «Извини, Джо, ты проигрываешь Трампу, проигрываешь сильно, и ты не можешь его победить - ты уволен», - заявил Трамп.

Он добавил, что теперь ему придется бороться сразу против двух соперников - против Байдена как действующего президента и против Харрис. Трамп назвал Харрис «радикальной левой марксисткой», отметив, что ее будет легче победить, чем «Мошенника Джо», так как США «никогда не позволят себе стать коммунистической страной».