В Турции заявили о тупике в переговорах по Украине

Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может зайти в тупик, заявил РИА Новости дипломатический источник в Турции. По его словам, заявления сторон вызывают беспокойства.

Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. — NEWS.ru) о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл, — добавил собеседник агентства.

Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров с Киевом быть не может

Ранее возможность переговоров России и Украины оценил глава МИД Сергей Лавров. Он сослался на слова президента Владимира Путина, что после нападения ВСУ на Курскую область о диалоге не может быть и речи. Министр пообещал, что действиям Киева дадут соответствующую оценку.

Также свое мнение о необходимости переговоров по урегулированию конфликта высказали в Польше. Свыше половины (54,5%) местных жителей считают, что украинские власти должны начать диалог с российской стороной ради окончания боевых действий. Против высказались только 26,1% респондентов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что сейчас нецелесообразно начинать переговорный процесс с Киевом. Но предложения, высказанные Владимиром Путиным о выводе ВСУ из четырех новых регионов и последующем диалоге, остаются в силе.