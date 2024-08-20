В Китае назвали главные задачи визита главы кабмина КНР в Россию

Во вторник начинается визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Цяна, который примет участие в 29-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая. Опрошенные изданием Global Times китайские эксперты поделились своими идеями относительно главных целей предстоящих переговоров.

Приоритетной задачей глав правительств двух стран будет обсуждение практического сотрудничества. Они в первую очередь сфокусируются на выполнении договоренностей, достигнутых между Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, полагает эксперт Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун.

Формату общения премьер-министров двух стран уже более 30 лет. Регулярные встречи глав правительств стали важным дополнением контактов лидеров России и Китая, отмечает аналитик Китайского института международных обменов и законодательного сотрудничества ШОС Цуй Хэн.

Глава кабинета министров России и премьер Госсовета КНР в ходе встреч уделяют первоочередное внимание прикладным задачам. Они обсуждают конкретные вопросы углубления торгово-экономической кооперации и сотрудничества в целом, уточняет специалист.

И на этот раз для премьера Госсовета Ли Цяна подготовлена широкая переговорная повестка, считает эксперт. Обсуждение этих вопросов еще больше углубит и модернизирует российско-китайские деловые отношения, полагает Цуй Хэн.