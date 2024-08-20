Пока вы спали: гитлеровский маневр Зеленского и новый способ кражи аккаунтов в Telegram

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Трамп предложит Маску место в президентском кабинете, пишут СМИ

Бывший американский лидер Дональд Трамп предложит бизнесмену Илону Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае победы на выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер».

По словам политика, это произойдет, если миллиардер даст свое согласие.

Кроме того, экс-президент резко раскритиковал компанию Google на фоне решения суда в Вашингтоне о том, что она намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила антимонопольный закон.

В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов

Участники массовой акции протеста в США пытаются прорваться через ограждения, отделяющие их от площадки проведения национального съезда Демократической партии в Чикаго, сообщает РИА Новости.

Некоторым протестующим удалось перелезть через первую из двух линий ограждений, где они оказались лицом к лицу с сотрудниками полиции.

Остальная часть продолжает находиться за внешним периметром, предпринимая попытку раскачать и повалить установленные для защиты металлические конструкции. В небе над местом событий кружит полицейский вертолет.

Эксперт рассказала о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники отправляют большое количество запросов для получения кода на вход. После этого, используя поддельный аккаунт Telegram Security Messenger, аферисты предлагают жертве перейти по ссылке якобы для повышения безопасности своего аккаунта и предотвращения удаления учетной записи.

Эксперты напоминают, что переходить по ссылкам опасно.

Израиль планирует возвести стену между Египтом и Газой

Израильские власти для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС намерены возвести стену в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, сообщает «Газета.ру».

Также Тель-Авив хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, которые осуществляют контроль в этом районе.

Египет на эту инициативу потребовал полного вывода израильской армии из Филадельфийского коридора и пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа.

В Госдуме заявили, что Зеленский пытается повторить гитлеровский маневр

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский пытается повторить в Курской области гитлеровский маневр, но украинские войска ждет участь немецких фашистов, сообщает РИА Новости.

«Сегодня курское направление становится раскаленным и тесным жерлом вулкана, из которого для ВСУ обратного выхода уже не будет, становясь для агрессора последней огненной обителью», - заявил парламентарий.

Он отметил, ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов.