Байден высказался об обмене заключенными с Россией

Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами стал "одним из самых сложных" в мировой истории.

"Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и [граждан] других [стран] из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они [заключенные] теперь дома", - сказал Байден.

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1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Президент РФ Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда "Россия". Среди вернувшихся в Россию - отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под именем Вадим Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.