Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах "не будет кланяться Путину"

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, в случае победы на президентских выборах в ноябре "никогда не будет кланяться" президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил в понедельник американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США.

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"Ни один главнокомандующий не должен кланяться так, <...> как Трамп склоняется перед Путиным. Я никогда не кланялся и обещаю вам, что Камала Харрис никогда так делать не будет", - заявил он.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

Байден пропустит утверждение Харрис кандидатом в президенты США

Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис.