Харрис отказалась участвовать в дебатах с Трампом на площадке Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от демократов - вице-президент США Камала Харрис - отказалась проводить предвыборные дебаты 4 сентября, организатором которых должен был выступить телеканал Fox News.

© tass.ru

"Камала Харрис только что известила нас, что она не будет участвовать в дебатах на площадке [телеканала] Fox News", - написал он в понедельник вечером на своей странице в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты

Трамп отметил, что "не удивлен" таким развитием событий, вместо дебатов он в эту же дату ответит на вопросы избирателей на площадке Fox News.

Республиканец ранее заявлял, что хотел бы провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис. Первый раунд, согласно предложению Трампа, должен был состояться 4 сентября на телеканале Fox News, организатором вторых дебатов 10 сентября выступит телеканал ABC и третий раунд дебатов, по словам республиканца, должен состояться на площадке телеканала NBC. На настоящий момент Харрис дала согласие на участие только в дебатах 10 сентября. Вместе с тем кандидат в президенты от Демократической партии заявляла, что открыта для обсуждения идеи проведения дополнительных дебатов после 10 сентября.