GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно

GT: США ждёт поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно
Участие США в войнах сразу на трёх фронтах приведёт к поражению, заявили в Global Times.
«Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий», — говорится в статье.
Согласно статье поддержка Украины истощает ресурсы США, а после начала палестино-израильского конфликта огромная часть боеприпасов, предназначенных Киеву, была перенаправлена Израилю.
В США оценили возможность войны России и НАТО
В таких условиях, как отмечает издания, Вашингтон рискует не справиться с разжигаемым им же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее кандидат в президенты США от Зелёной партии Джилл Стайн заявила, что Вашингтон подливает масла в огонь конфликта на Украине.
Также в Economist писали, что США не выстоят против России, Китая и КНДР в случае ядерной войны.