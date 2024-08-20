GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно

Участие США в войнах сразу на трёх фронтах приведёт к поражению, заявили в Global Times.

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«Если США ввяжутся одновременно в три войны, их ВПК будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий», — говорится в статье.

Согласно статье поддержка Украины истощает ресурсы США, а после начала палестино-израильского конфликта огромная часть боеприпасов, предназначенных Киеву, была перенаправлена Израилю.

В США оценили возможность войны России и НАТО

В таких условиях, как отмечает издания, Вашингтон рискует не справиться с разжигаемым им же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее кандидат в президенты США от Зелёной партии Джилл Стайн заявила, что Вашингтон подливает масла в огонь конфликта на Украине.

Также в Economist писали, что США не выстоят против России, Китая и КНДР в случае ядерной войны.