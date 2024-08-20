Израиль планирует возвести стену между Египтом и Газой

Власти Израиля для предотвращения строительства тоннелей палестинским движением ХАМАС намерены возвести стену в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. Об этом, ссылаясь на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).

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По информации собеседников издания, Израиль настаивает на строительстве стены, чтобы помешать ХАМАС рыть тоннели. Кроме того, он также хочет получить доступ к данным с камер и датчиков, которые осуществляют контроль в этом районе.

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В свою очередь, Египет потребовал полного вывода израильской армии из Филадельфийского коридора и пограничного перехода Рафах между Египтом и сектором Газа.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял дополнительные предложения США по сделке о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не уничтожит ХАМАС.