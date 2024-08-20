«Под огнем»: Киев предупредили о фатальном решении в Курской области

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области может обернуться для Киева огромными потерями, сообщает Times.

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По данным издания, это может случиться из-за непредусмотренных проблем логистики и путей отхода. Не исключается, что бомбардировщики и артиллерия России начнут обстреливать линии снабжения. Москва до сих пор продолжает успешное продвижение на стратегически важном Покровском направлении, несмотря на наступление Украины в приграничье.

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При этом украинскому командованию будет сложно перебросить подразделения из Курской области на угрожаемые участки фронта. Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева, отмечается в статье.