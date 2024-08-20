Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений

В Чикаго сотрудники полиции оттеснили участников массовой акции протеста, прорвавшихся через вторую линию ограничений на площадке проведения съезда Демократической партии США, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Таким образом, был восстановлен отделявший их металлический забор. Правоохранители в шлемах, а также вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились в линию вдоль второй линии ограждений и жестко пресекают любые попытки демонстрантов прорваться на периметр.

В Чикаго тысячи протестующих двинулись к съезду Демпартии США

Также были задержаны несколько наиболее агрессивно настроенных участников протестной акции, включая одного мужчину и, по меньшей мере двух девушек.