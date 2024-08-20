Полиция Чикаго оттеснила демонстрантов от второй линии ограждений
В Чикаго сотрудники полиции оттеснили участников массовой акции протеста, прорвавшихся через вторую линию ограничений на площадке проведения съезда Демократической партии США, сообщает РИА Новости.
Таким образом, был восстановлен отделявший их металлический забор. Правоохранители в шлемах, а также вооруженные резиновыми дубинками и спецсредствами, выстроились в линию вдоль второй линии ограждений и жестко пресекают любые попытки демонстрантов прорваться на периметр.
В Чикаго тысячи протестующих двинулись к съезду Демпартии США
Также были задержаны несколько наиболее агрессивно настроенных участников протестной акции, включая одного мужчину и, по меньшей мере двух девушек.