Трамп заявил о выходе преступности из-под контроля властей США

За время президентского срока Джо Байдена уровень преступности в Соединенных Штатах вышел из-под контроля, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган, Трамп отметил, что преступность в Америке вышла из-под контроля, матери теряют своих детей из-за либеральных слабых политиков.

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Трамп назвал действующего вице-президента США Камалу Харрис экстремисткой, которая поддерживает преступность в стране.

До этого конгрессвумен от демократической партии США Жасмин Крокетт назвала Трампа «профессиональным преступником», напомнив о его уголовных делах, назвав республиканца «кошмаром для Америки».

20 августа сообщалось, что Трамп обвинил демократов в устроенном в стране перевороте из-за неспособности действующего главы государства конкурировать с ним на выборах.

Ранее Трамп назвал условие своего выхода из президентской гонки.