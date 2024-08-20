Никто из двух кандидатов в президенты США не сможет урегулировать конфликт вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шона Рэйнольдса.

При этом, по его словам, республиканец и экс-глава Белого дома Дональд Трамп проявляет большее стремление к достижению этой цели.

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«Вероятно, ему это нужно затем, чтобы начать войну с Китаем», — указал эксперт.

Рэйнольдс считает, что Россия одержит победу в конфликте, который был выгоден США в гораздо большей степени, нежели Москве.

«Мы свергли демократическое правительство (Украины) для втягивания этой страны в войну с Россией, чтобы угрожать ей расширением НАТО до такой степени, что никто не смог бы смириться с этим. Мы говорим о «красной линии», при которой враждебный военный альянс получил контроль над Украиной путем госпереворота», — отметил активист.

Он уверен, что Вашингтон использовал Киев в попытке ослабить своего международного оппонента в лице России, решившись «вести войну до последнего украинца и не считаясь с последствиями для Киева».