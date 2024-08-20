Байден поставил под сомнение психологическое состояние Трампа

Президент США Джо Байден поставил под сомнение психологическое состояние 45-го главы государства, кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа.

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Президент осматривал трибуну расположенной в Чикаго крытой спортивной арены "Юнайтед-центр", где проходит национальный съезд Демократической партии страны. Журналисты попросили Байдена прокомментировать высказывания Трампа, который заявил, что действующего американского лидера вынудили выйти из президентской гонки путем переворота.

Байден заявил, что Трамп угрожает свободе и демократии США

"Его [психологическая] стабильность все еще под вопросом", - сказал руководитель вашингтонской администрации.

Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он к передаче власти. Он не стал раскрывать деталей своего вечернего выступления перед участниками съезда.

На съезде демократов, который проходит 19-22 августа в Чикаго, вице-президент Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.