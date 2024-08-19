Белый дом отказался обсуждать атаку ВСУ в Курской области

Американская администрация продолжает отрицать причастность Вашингтона к планированию или подготовке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она отказалась обсуждать украинские военные операции и отметила, что действия ВСУ должно комментировать украинское руководство.

«Мы никоим образом не причастны к планированию или подготовке этой операции», — добавила она.

Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева»

Представитель администрации президента США Джо Байдена не стала комментировать возможность снятия ограничений на нанесение ударов американскими вооружениями вглубь России.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут готовиться к прорыву в Курской области со стороны Теткино и украинского Глухова.