Блинкен заявил о последнем шансе у Израиля и ХАМАС достичь мира

Международные посредники прилагают усилия к тому, чтобы достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. У сторон конфликта остался последний шанс достичь мира, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, ранее чиновник встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Это решающий момент, возможно, лучшая, а может быть, и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и направить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности», — подчеркнул Блинкен.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС сообщили, что новое предложение с условиями прекращения огня в Газе подходит лишь Израилю и не имеет никакого отношения к тому, на что лидеры движения согласились 2 июля 2024 года.