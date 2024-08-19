Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины.

«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идёт о миллионах и миллионах наших украинцев», — приводит его слова РИА Новости.

Он также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказал, что родственники украинских госслужащих смогли незаконно покинуть страну под предлогом сопровождения в Германию детей-сирот.