Шольц одним словом описал акции радикальных экоактивистов

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал действия активистов радикального экологического движения Letzte Generation. Его слова приводит ТАСС.

Во время общения с гражданами в Бремене Шольц назвал «кампанию активистов чокнутой». Также он выразил надежду, что их правонарушения будут последовательно преследоваться по закону.

Ранее участники Letzte Generation провели сразу в нескольких аэропортах Германии акции протеста, на которых призывали к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Активисты подчеркивали, что намерены проводить акции пока Берлин не найдет оптимальное решение. При этом от их действия оказываются заблокированы дороги и нарушается работа аэропортов. Кроме того в 2022 году члены этого движения пытались совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем итальянский Триест и немецкий Ингольштадт.