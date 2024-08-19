Тысячи протестующих двинулись к съезду Демпартии в Чикаго

Несколько тысяч участников акции протеста двинулись маршем в направлении крытой спортивной арены "Юнайтед-центр" в Чикаго, где проходит Национальный съезд Демократической партии США. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Активисты выступают в поддержку Палестины, против дальнейшей военной помощи США Израилю и милитаризма. Они требуют от правящей Демократической партии США решительных мер по прекращению огня в секторе Газа, а также сокращения расходов на военные нужды.

Демонстранты собирались в парке в двух кварталах от "Юнайтед-центра". За последние два часа число манифестантов увеличилось с нескольких сотен до, по меньшей мере, нескольких тысяч. Организаторы заявляют, что в акции принимают участие около 15 тыс. человек. Ожидается, что они пройдут рядом с местом проведения съезда демократов.

Безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции. Акция проходит мирно, каких-либо беспорядков замечено не было.

Демонстрацию организовало объединение "Марш на Национальный съезд Демократической партии". В него вошли несколько различных организаций, включая антивоенные, правозащитные, левого толка, выступающие в поддержку Палестины, в защиту рабочих и мигрантов.

Многие манифестанты пришли с плакатами с лозунгами "Нет геноциду в Газе", "Остановите помощь США Израилю", "Свободу Палестине".

На съезде демократов, который пройдет 19-22 августа, вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты также должны утвердить политическую платформу партии.