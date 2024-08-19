Лукашенко раскрыл будущее украинцев

В итоге украинцы будут вместе с белорусами и россиянами, поскольку скоро поймут, что на Западе они никому не нужны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «РИА Новости».

Он уверен, что спустя время «все изменится», в том числе на Украине. В частности, по мнению Лукашенко, отношения между Минском, Москвой и Киевом восстановятся.

«Пару фактов со стороны Запада — на Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Они это поймут и к нам придут. Мы будем восстанавливать все разрушенное уже на более высокой основе. Все равно украинцы будут нашими людьми, никто их на Западе не ждет, никому они там не нужны», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что украинцы нужны Западу только для участия в «бойне» против России.