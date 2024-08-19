Американцев предупредили о разрушительности политики Харрис

Сенатор от партии Республиканцев Рон Джонсон заявил, что гражданам США «необходимо понять» разрушительность экономической политики вице-президента США Камалы Харрис, которая собирается баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-брифинга в Чикаго, в котором начался Национальный съезд Демократической партии США. По мнению Джонсона, политика Харрис в сфере экономики приведет к росту расходов, уничтожению частного медстрахования и появлению государственного контроля над ценами. Он также заявил, что журналисты должны задавать Харрис больше вопросов о ее политике, чтобы граждане страны поняли возможные последствия ее решений.

«Американский народ должен понимать, что она предлагает. Им нужно понять, насколько разрушительными будут эти предложения», — заявил он.

Ранее Харрис и бывший президент США Дональд Трамп сравнялись в ключевых для выборов штатах.