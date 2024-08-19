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В Риге призвали Минюст ограничить использование русского языка

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс рассказал, что обратился в министерство юстиции Латвии с призывом законодательно ограничить использование русского языка в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

В Риге призвали Минюст ограничить использование русского языка
© globallookpress.com

По словам политика, он получил от местных жителей ряд жалоб. Они сообщили, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует на своих рекламных плакатах русский язык, «который можно увидеть в городской среде».

«Это неприемлемо, но размещение такой рекламы разрешено нормативными актами, поэтому я предложил Минюсту пересмотреть эти нормативные акты», — отметил он.

Речь идет о Законе о государственном языке и постановлении Кабмина. Ратниекс предложил внести в них изменений, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и ​​других материалах, видных в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Латвия откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах.

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