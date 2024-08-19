Павел допустил вступление Украины в НАТО без возврата к границам 1991 года

Президент Чехии Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года, о котором неоднократно заявлял Киев. По его словам, республика может стать членом альянса, несмотря на то, что часть ее территории останется под контролем России, пишет газета Noviny.

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — заявил политик.

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс уже в этом году. Конгрессмены считают, что дальнейшая поддержка Киева отвечает коренным интересам Соединенных Штатов. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для украинской стороны дополнительной военной помощи.