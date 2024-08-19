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Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года

Президент Чехии Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года, о котором неоднократно заявлял Киев. По его словам, республика может стать членом альянса, несмотря на то, что часть ее территории останется под контролем России, пишет газета Noviny.

Павел допустил вступление Украины в НАТО без возврата к границам 1991 года
© globallookpress.com

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — заявил политик.

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс уже в этом году. Конгрессмены считают, что дальнейшая поддержка Киева отвечает коренным интересам Соединенных Штатов. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для украинской стороны дополнительной военной помощи.

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