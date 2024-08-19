Нетаньяху рассказал о сделке с ХАМАС по заложникам

Израиль добивается освобождения максимального числа живых заложников в секторе Газа уже на первом этапе сделки с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников.

Премьер-министр Израиля по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил эту информацию, подчеркнув, что намерен добиться «освобождения максимального числа живых заложников уже на первом этапе сделки».

Также он назвал встречу с американским политиком в Иерусалиме «хорошей и важной». Нетаньяху «высоко оценил усилия США по обеспечению региональной безопасности перед лицом иранской оси и понимание, проявленное Вашингтоном к жизненно важным интересам безопасности» Израиля.