Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но отказался выступать посредником в дипломатическом урегулировании конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве отметили, что Моди планирует посетить Киев 23 августа с целью «сбалансировать отношения с Вашингтоном и Москвой».

«Он исключил роль посредника в прекращении конфликта на Украине, но согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским», — сообщили источники Bloomberg.

Такую позицию в агентстве объяснили зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия.

В Bloomberg указали, что, несмотря на то, что визит Моди продлится всего несколько часов, он очень важен для Зеленского, поскольку позволит обсудить роль Индии в восстановлении мира.