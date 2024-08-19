Шольц: Германия останется крупнейшим спонсором Украины в Европе
Германия намерена продолжать оказывать Украине самую значительную в Европе помощь.
Об этом в соцсети X заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Германия является и останется страной, больше всего в Европе поддерживающей Украину», — написал политик.
Он также отметил, что ФРГ продолжит поддерживать Киев посредством кредита в €50 млрд.
Стало известно, почему Германия сокращает финансирование Украины
Ранее Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ на Украину.