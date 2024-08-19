Германия намерена продолжать оказывать Украине самую значительную в Европе помощь.

Об этом в соцсети X заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Германия является и останется страной, больше всего в Европе поддерживающей Украину», — написал политик.

Он также отметил, что ФРГ продолжит поддерживать Киев посредством кредита в €50 млрд.

Стало известно, почему Германия сокращает финансирование Украины

Ранее Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ на Украину.