Лукашенко заявил об отсутствии разногласий с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью заявил, что у них с российским президентом Владимиром Путиным нет разногласий по будущему Союзного государства, передает БелТА.

Экономику союза двух стран нужно поставить на крепкий фундамент, отметил Лукашенко.

«Я думал: ну кто в России как-то тормозит? Это не политика Путина. У нас настолько общие взгляды, мы настолько близки друг с другом. У нас вообще нет никаких разногласий. Это недоработка наших правительств. Мы договорились, что экономикой будут заниматься правительства. Но если где-то шероховатости, мы подключимся», — сказал президент.

По его словам, им «хватит ума» для выстраивания отношений между двумя государствами, чтобы они были, «как единое целое».

В этом направлении надо действовать, другого не дано, считает белорусский лидер.

Говоря о поддержке Москвы со стороны Минска, Лукашенко подчеркнул, что не скрывает это, «потому что мы фактически в одной лодке».

«Опрокинется — оба там утонем — и Россия, и Беларусь. Чего нам скрывать?» — заключил он.

До этого президент Белоруссии в интервью российским СМИ заявил, что Москве не стоит ждать проблем от Минска.